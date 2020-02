Acuña lesionado a dois dias da visita do Sporting ao Rio Ave

Marcos Acuña desfalcou o treino do Sporting, esta quinta-feira, a dois dias da visita ao Rio Ave.

O lateral e extremo argentino, de 28 anos, sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo, pelo é dúvida para o encontro da jornada 21 do campeonato.

Também Renan Ribeiro está em dúvida, depois de ter apresentado queixas no adutor esquerdo. Mathieu e Luiz Phellype continuam indisponíveis, tendo-se limitado a fazer tratamento às respetivas lesões.

Face à ausência de Renan, Silas chamou o guarda-redes Hugo Cunha, dos sub-23, à sessão. Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h00, na Academia de Alcochete, à porta fechada.

O Rio Ave-Sporting, joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O encontro da 21.ª jornada da I Liga terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.