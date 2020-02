Pepe e Danilo desfalcam regresso do FC Porto aos treinos

Danilo Pereira e Pepe são os únicos ausentes no regresso do FC Porto aos treinos, esta quinta-feira, para preparar a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, referente à 21.ª jornada do campeonato.

O médio realizou treino integrado condicionado e o central limitou-se a fazer tratamento. Luis Díaz foi substituído, aos 70 minutos do jogo com o Académico de Viseu, na véspera, devido a queixas na perna esquerda, no entanto, não consta no boletim clínico, divulgado no site oficial.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 11h00, no Olival.

O Vitória de Guimarães-FC Porto está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Encontro com relato em direto na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.