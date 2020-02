António Conceição saúda regresso de Zé Luís aos golos

António Conceição saúda em Bola Branca o regresso à titularidade e ao golos de Zé Luís, com quem trabalhou em 2012/2013 no Sporting de Braga B. O atual selecionador dos Camarões aplaude esta reaparição do avançado, que dá mais opções ao treinador do FC Porto para as provas que ainda estão a disputar.

"É um regresso que se saúda, principalmente para o FC Porto, que vai entrar numa fase importante do campeonato e precisa de ter todos os jogadores disponíveis para ter mais soluções. O Zé Luís é um jogador que dá mais soluções na frente de ataque e que tem golo", explica.

O regresso de Zé Luís à boa forma representa uma boa opção para o que resta da temporada, no campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal.

"Penso que é um regresso importante para o FC Porto ter mais soluções no resto do campeonato, na Liga Europa e na final da Taça de Portugal. É importante não só para o Zé Luís, até porque nenhum jogador gosta de estar lesionado e afastado da equipa, mas também para o conjunto e para o treinador do FC Porto que passa a contar com mais uma solução válida. O trajeto do Zé Luís no FC Porto tem sido a marcar golos e sempre que ele tenha essa oportunidade de jogar pode acrescentar isso. É um regresso que deve fazer feliz o treinador do FC Porto e o grupo de trabalho", afirma.

Zé Luís marcou, na quarta-feira, no Estádio do Dragão ao Académico de Viseu e já o tinha feito no encontro da primeira mão da meia-final. O cabo-verdiano não festejou os golos que marcou à equipa beirã, mas António Conceição desvaloriza o sucedido.