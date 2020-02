Rui Rio e o referendo à eutanásia: "Logo se verá"

Logo se vê. É a resposta do presidente do PSD, Rui Rio, à questão se defende ou não um referendo à legalização da eutanásia.

O líder do PSD falava esta quinta-feira à tarde, na sede do partido, após uma reunião com o novo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos.

Rui Rio não abre o jogo sobre se vai dar seguimento à moção que foi aprovada no congresso do passado fim de semana. Primeiro está a votação de dia 20 e, a seguir, logo se vê o que faz o PSD.

"Estou convencido de que muitas das pessoas que pedem o referendo, verdadeiramente não querem o referendo, se não já o tinham pedido há um ano. Na verdade, o que está em causa não é o referendo, é, ganhando o 'sim', então querem um referendo", considerou.

"Agora temos uma votação no dia 20, depois a especialidade e a votação final global. Depois de tudo isso acontecer logo se verá quem ganha e o que a sociedade quer", afirmou Rui Rio.

O líder do PSD diz-se tendencialmente pró-eutanásia, mas confessa que ainda não sabe como vai votar no Parlamento os cinco projectos de legalização desta prática.

Rui Rio vai dar liberdade de voto nesta matéria, como é de resto habitual na bancada social-democrata, ao contrário do CDS. O líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, refere que os portugueses não votam na consciência dos deputados e faz questão de vincar a diferença em relação ao PSD.

Francisco Rodrigues dos Santos mostra-se favorável à realização de um referendo à legalização da eutanásia.