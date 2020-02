Autárquicas 2021. PSD e CDS falam em "ocasião favorável" para preparar convergência

Os líderes do PSD e do CDS-PP começaram esta quinta-feira a definir uma estratégia conjunta para as eleições autárquicas de 2021, numa reunião que teve lugar esta tarde na sede social democrata em Lisboa.

Francisco Rodrigues dos Santos, recém-eleito líder dos democratas cristãos, diz que está criada uma ocasião favorável para ambos os partidos pensarem as próximas eleições municipais em conjunto. Rui Rio, por sua vez, diz que é normal que se dê liberdade às estruturas locais para fazerem coligações com o CDS se assim o entenderem.

Depois da frieza das relações PSD-CDS no tempo de Assunção Cristas, o novo líder do CDS diz que há condições para se inaugurar uma nova era com o parceiro tradicional. Nesse sentido, Francisco Rodrigues dos Santos traça como primeiro objetivo as autárquicas do próximo ano.

“Creio que está criada uma ocasião favorável para que o CDS e o PSD possam iniciar uma estratégia concertada a pensar nas próximas eleições autárquicas para que se consiga uma maioria de centro direita, onde o PSD representa certamente o centro e o CDS uma direita democrática e popular”, afirmou.

O líder do CDS realçou que, no futuro, “será necessário manter o estreitamento de relações institucionais com lealdade e confiança mútua”, mas também através das diferenças entre os dois partidos.