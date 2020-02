Mensagens publicitárias dão origem a 40 processos de contraordenação

Falhas no cumprimento da lei da publicidade levou a Direção Geral do Consumidor a abrir 40 processos de contraordenação, na sequência da fiscalização a mais de mil mensagens publicitárias.

Os números foram revelados à Renascença pelo secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor no programa As Três da Manhã.

Na mira dos fiscais esteve, por exemplo, a publicidade relacionada com brinquedos, viagens de finalistas, tabaco e bebidas alcoólicas.

Quanto às reclamações dos consumidores, João Torres disse que estão a aumentar.

No ano passado, o livro de reclamações eletrónico recebeu 87.240 queixas, um aumento de 50% face ao ano anterior. Sem surpresas, o sector das telecomunicações voltou a ser o mais reclamado.

Nesta entrevista, o secretário de Estado disse ainda que estão a ser preparadas alterações legislativas para travar abusos nas compras em plataformas digitais.