Ferreira Leite não compreende pressa para discutir e aprovar a eutanásia

Manuela Ferreira Leite não compreende a pressa para discutir e aprovar a eutanásia e acredita que António Costa pode ter realizado um acordo com o Bloco de Esquerda (BE) envolvendo a despenalização da morte assistida.

No espaço de comentário na TVI 24, a antiga líder social-democrata aponta como hipótese um acordo que envolva a aprovação do Orçamento do Estado. Mas, se estiver errada, pede desculpa a António Costa.

Manuela Ferreira Leite lembra que a legalização da eutanásia “tem sido uma bandeira do BE” e que “esta pressa”, numa votação sobre esta matéria, “só se justifica por algum acordo que [o primeiro-ministro] fez” e que agora “tem de ser cumprido”.

“Em troca dás-me a abstenção, a passagem do Orçamento de Estado, que eu dou-te a eutanásia”, exemplificou.