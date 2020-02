Ministro das Finanças demite-se por não aceitar ordem de Boris Johnson

Sajid Javid, o ministro das Finanças do Reino Unido, apresentou esta quinta-feira a demissão do governo de Boris Johnson.

O governante abandona o cargo depois de rejeitar uma ordem do primeiro-ministro no sentido de despedir membros da sua equipa de conselheiros, substituindo-os por outros indicados por Boris Johnson, avança a BBC.

Javid não acatou a imposição, alegando nenhum governante “digno e com carácter” aceitaria tais termos, refere uma fonte próxima do ministro ao canal britânico.

O ministro já tinha protagonizado um confronto com o gabinete do primeiro-ministro, quando a assessora Sonia Khan foi despedida em setembro sem aviso prévio pelo conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, que ordenou que lhe fosse retirado o telemóvel e que fosse escoltada pela polícia até ao portão dos edifícios do governo.



A saída é uma surpresa, já que Boris Johnson tinha prometido manter Javid, o qual tinha previsto a apresentação do orçamento a 11 de março, apesar da especulação de que o secretário de Estado das Finanças, Rishi Sunak, poderia ser promovido.

O primeiro-ministro tem em marcha a primeira remodelação da sua equipa após o Brexit. Andrea Leadsom (ministra do Comércio), Geoffrey Cox (procurador-geral), Esther McVey (ministra da Habitação), Theresa Villiers (ministra do Ambiente) e Julian Smith (ministro para a Irlanda do Norte) devem abandonar o Governo.



Mas a demissão mais comentada é a do ministro para a Irlanda do Norte, Julian Smith, que liderou o processo de restauração do funcionamento do governo e parlamento autónomos em janeiro, após três anos suspenso devido à falta de entendimento entre os partidos Sinn Féin e Partido Democrata Unionista (DUP).

"Em 8 meses como ministro, Julian, ajudou a restaurar o poder partilhado em Stormont, assinou um acordo connosco para evitar uma fronteira física, além da igualdade no casamento. É um dos melhores políticos da Reino Unido atualmente", elogiou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

Entre os que ficam estão Dominic Raab, ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacob Rees-Mogg, ministro dos Assuntos Parlamentares, Priti Patel, ministra do Interior, três destacados eurocéticos, e Michael Gove, chanceler do Ducado de Lancaster e ministro do Conselho de Ministros.