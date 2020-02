​Comité das Regiões defende alteração dos tratados europeus para ter mais poder

A nova presidência do Comité Europeu das Regiões defende a alteração dos tratados europeus para ter mais poderes.



A posição foi assumida pelo presidente Apostolos Tzitzikostas e pelo vice-presidente Vasco Cordeiro, eleitos esta esta quarta-feira por aclamação.

Se o Comité das Regiões é uma assembleia que reúne os representantes de mais de um milhão de políticos locais e regionais, que por sua vez, representam centenas de milhões de cidadãos europeus, tem que ter mais poder, argumentam. Pelos tratados não o tem, por isso a solução é a sua alteração de forma a refletir essa realidade.



Em conferência de imprensa em Bruxelas, o novo presidente do Comité respondia assim à questão sobre “onde cortar, se com a saída do Reino Unido, há menos dinheiro disponível para redistribuir”.

Para o grego Apostolos Tzitzikostas, a verdadeira questão prende-se com o poder do Comité na União Europeia face ao peso que a coesão deve ter no projeto europeu e que as regiões e cidades têm junto da população. É insuficiente, afirma.

"Cortar nos dinheiros da coesão é como se cortássemos na democracia"



O novo “número 1” do Comité, que exercerá a presidência na primeira parte do mandato de cinco anos, mostrou-se convicto que será possível chegar a um acordo sobre o Orçamento da União Europeia. Mas na sua opinião, a contribuição de todos os países terá que ser superior aos 1,11% propostos pela Comissão.

“Porque se ficar nessa percentagem, teremos um corte de 10% nas verbas para a Política de Coesão. É um grande problema para as nossas economias e para as nossas sociedades porque muitas cidades e regiões da Europa precisam de apoio para desenvolver as suas infraestruturas”.

Vaticina que “isso só irá dar mais força aos eurocéticos, aos populistas e aos extremistas”. O Comité das Regiões, tal como Portugal e a Grécia, defende que o contributo de cada país deverá aumentar para 1,3% do PIB (Produto Interno Bruto).

Tzitzikostas afirma saber muito bem que, depois do Brexit, há uma nova realidade e terão que ser feitos cortes. Mas considera que é preciso ter cuidado com os cortes a fazer e onde. “Cortarmos nos dinheiros da coesão é como se cortássemos na democracia, é como cortar a vida das pessoas e reduzir o nível mais elevado na qualidade do ambiente para as nossas cidades e regiões”. Defende, por isso, que os cortes, a ter lugar, poderão ser feitos noutras áreas.

O presidente do Comité das Regiões defende que a Europa tem que começar a discutir as mudanças na sua Democracia e maneira como esta funciona.

“E a melhor forma de mudar a Europa numa via democrática é fortalecendo as cidades e as regiões. Porque somos o nível de governo em que as pessoas mais confiam; estamos mais próximos das pessoas e dos problemas. Podemos e devemos ser a voz das regiões em Bruxelas e a voz da União Europeia junto dos cidadãos. Porque, atualmente, o problema é que muitos dos nossos cidadãos sentem-se esquecidos, abandonados e isso tem que acabar”.