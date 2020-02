Apreendidas mais duas cartas armadilhadas na Holanda

O primeiro caso ocorreu no edifício da Unisys, perto da cidade de Utreque. Não fez vítimas. “Acabou por ser inofensivo”, adianta a polícia de Utreque.

A polícia holandesa encontrou e desarmadilhou, nesta quinta-feira, uma carta encontrada no escritório de uma empresa norte-americana em Leusden. Mais tarde, uma outra carta incendiou-se em Amesterdão.





Mais tarde, em Amesterdão, uma outra carta “não explodiu, pegou fogo”, afirmou o porta-voz da polícia, Rob van der Veen, adiantando contudo que pelo menos uma pessoa inalou algum fumo.

Este caso ocorreu numa agência do ING Bank em Amsterdã, de acordo com uma porta-voz do banco.