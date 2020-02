Portugueses seguem no 38.º lugar do Mundial de 49er

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa terminaram esta quinta-feira o terceiro dia do Mundial de 49er no 38.º lugar, depois de terem ficado de fora da regata das medalhas devido a danos no mastro.

A dupla lusa, já qualificada para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, cumpriu a jornada com um 17.º lugar, um 23.º e um quarto, totalizando 92 pontos [é descartado o pior resultado das regatas].

Na quarta-feira, Jorge Lima e José Costa ficaram fora dos 25 primeiros lugares, que davam acesso à luta pelas medalhas, depois de, a partir da segunda regata, terem sofrido danos no mastro, com a quebra do vau, que os levou a cumprir a terceira com esta limitação.

"Qual a probabilidade de acontecer algo nunca visto por duas vezes em dois meses e sempre em momentos chave?", lamentou Costa na sua conta na rede social Instagram.

Na competição que decorre em Geelong, na Austrália, os austríacos Benjamin Bildstein e David Hussl assumiram a liderança, com 27 pontos, ao destronarem os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke, que seguem no segundo lugar, com 28.

Os espanhóis Diego Botin e Iago López Marra permanecem no terceiro posto, com 38.

Jorge Lima e José Costa asseguraram uma vaga na competição de 49er em Tóquio 2020, com a classificação para a regata das medalhas nos Mundiais de classes olímpicas de vela de 2018, em Aarhus, na Dinamarca.