Lakers mostram aos Nuggets quem manda no oeste

Os Los Angeles Lakers, líderes da Conferência Oeste, colocaram os Nuggets, segundos classificados, na linha, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória, no prolongamento, em Denver, por 116-120.

LeBron James foi quem brilhou mais alto, com um triplo-duplo de 32 pontos, 12 ressaltos e 14 assistências. Teve três escudeiros: Anthony Davis e Dwight Howard, com duplos-duplos (33 pontos e 10 ressaltos para The Brow, 14 pontos e 11 ressaltos para o Superman), e Alex Caruso, que contribuiu decisivamente com 10 pontos vindos do banco.

Do lado dos Nuggets, nota para os duplos-duplos de Jamal Murray (32 pontos e 10 assistências) e de Nikola Jokic (22 pontos e 11 ressaltos).

Os Lakers consolidaram a liderança da Conferência Oeste e partem para o fim de semana "All-Star" com um registo de 41 vitórias e 12 derrotas. Os Nuggets estão em segundo, com 38 triunfos e 17 derrotas.