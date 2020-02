Coronavírus não trava Jogos Olímpicos de Tóquio

Adiar ou cancelar os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, não é cenário em equação, apesar do surto de coronavírus, garantiu, na madrugada desta quinta-feira, o presidente da competição, Yoshito Mori.

"Quero voltar a frisar que o cancelamento ou adiamento dos Jogos de Tóquio não foi considerado", declarou, em conferência de imprensa, em Tóquio.

O novo coronavírus Covid-19, cuja epidemia teve origem em Wuhan, na China, já matou 1.369 mortes. No total, há mais de 60.000 infetados. As preocupações com este surto já levaram, na quarta-feira, ao cancelamento de dois grandes eventos: o Grande Prémio de Fórmula 1 da China e o Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, uma das maiores feiras tecnológicas do mundo.