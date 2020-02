Andebol. André Gomes renova com o FC Porto

O FC Porto renovou contrato com o andebolista André Gomes até 2023.

Em declarações ao site do clube, o luso-brasileiro diz-se satisfeito com a renovação da confiança.

“É óbvio que a renovação do contrato me dá mais incentivo e é também uma grande inspiração para continuar a fazer o meu trabalho. Espero que no clube continuem a acreditar em mim”, referiu.

André Gomes garante que vai fazer “o que puder e não puder para ajudar a equipa ao máximo e melhorar cada vez mais, pelo que os adeptos podem sempre esperar o melhor de mim”.

Antes dos dragões, o lateral esquerdo, de 21 anos, jogou no ABC.