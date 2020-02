Ricardo Horta eleito melhor jogador do mês da I Liga

Ricardo Horta foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da I Liga, um galardão que é escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

O avançado do Sporting de Braga apontou dois golos e uma assistência em quatro jogos disputados, um mês 100% vitorioso para a equipa de Rúben Amorim, que venceu o Belenenses SAD, tondela, FC Porto e Moreirense.

Horta amealhou 20,74% dos votos, ultrapassando Bruno Fernandes, que entretanto trocou o Sporting pelo Manchester United, que somou 14,81%, e Francisco Trincão, também do Braga, que recebeu 8,89% dos votos.

Com esta distinção, o internacional português conquista o segundo prémio relativo a este mês, depois de já ter sido distinguido com o prémio de melhor avançado do mês.

Ricardo Horta está a realizar a melhor época da carreira, aos 25 anos, com 17 golos apontados em 36 jogos disputados.