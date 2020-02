Manchetes tricolores

Os jornais desportivos dividem-se, esta quinta-feira, pelos três grandes.

"O Jogo" faz manchete com a passagem do FC Porto à final da Taça de Portugal, após a vitória, por 3-0, sobre o Académico de Viseu: "Jamor a escaldar". Será a primeira final com o Benfica ao cabo de 16 anos.

"A Bola" titula: "Acabou a época para Gabriel". Problema raro de visão - paralisia dos nervos cranianos com função motora lateral do globo ocular - afasta médio por tempo indeterminado. Benfica não avança com tempo de recuperação, que pode variar entre três e seis meses.

Por fim, o "Record" foca-se no Sporting: "Fica Mathieu". Leões pretendem que o central francês, de 36 anos, que ainda não decidiu se joga mais uma temporada, fique em Alvalade, seja como jogador ou treinador na Academia. SAD mostra-se disposta a oferecer-lhe novo contrato.