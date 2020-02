Liga levanta a interdição aos relvados do Braga e Académico de Viseu

A Liga de Clubes anunciou que levantou a interdição aos relvados do Estádio Municipal de Braga e Estádio do Fontelo. Braga e Académico de Viseu estavam proibidos de treinar nesses mesmos relvados e apenas podiam receber jogos da equipa principal

No entanto, a interdição mantém-se em seis relvados das ligas profissionais, segundo dá conta a nota da Liga: Belenenses SAD, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, Santa Clara, Cova da Piedade e Feirense.

O caso do Estádio da Capital do Móvel, Mata Real, é ligeiramente diferente, já que mantém a sanção apenas devido ao aspeto visual do relvado.



A Liga destaca a má qualidade, em particular, da relva do Estádio Marcolino de Castro, do Feirense, que considera o "caso mais crítico".

"Se tiver uma classificação abaixo de 3, será obrigado, segundo o artigo 39º do Regulamento de Competições, a apresentar um plano de obra, de forma a avançar para uma intervenção no relvado. Caso os prazos dados não sejam cumpridos, a Liga Portugal determinará a realização da obra, através de empresa especializada, imputando os custos ao clube", pode ler-se.