Kukula eleito melhor jogador do mês da II Liga

Kukula, do Sporting da Covilhã, foi eleito o melhor jogador de janeiro da II Liga, um galardão escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

O avançado cabo-verdiano de 26 anos apontou três golos em três jogos disputados durante o mês de janeiro: dois ao Casa Pia e um ao Estoril. O Covilhã, agora treinador por Daúto Faquirá, venceu dois jogos e empatou um jogo durante o mês.

Na segunda posição ficou Zé Tiago, do CD Mafra, (14,81%), enquanto que o vencedor desta distinção em setembro, Daniel Bragança, do Estoril Praia, (13,89%) completou o pódio.

Kukula tem sido uma das figuras da boa temporada do Sporting da Covilhã, com sete golos em 24 jogos disputados. O ponta-de-lança apontou 10 na segunda metade da época passada, em 18 jogos, depois de se ter transferido do Leixões.

O avançado que fez toda a carreira em Portugal passou ainda pelo Marítimo, onde completou a formação, Feirense e Vizela.