Andreia Norton regressa ao Sp. Braga

O Sp. Braga garante reforço de peso para o que falta da época de futebol feminino e contrata a avançada Andreia Norton. A informação é confirmada pelo clube nas redes sociais.

A internacional portuguesa, de 23 anos, está de regresso às “guerreiras do Minho” onde já tinha estado entre 2016 e 2018.

Andreia Norton, que soma 37 internacionalizações, esteve dois anos fora: no Sand (Alemanha) e Inter de Milão (Itália).

Em declarações ao site do clube, a nova camisola 9 diz sentir "uma alegria enorme". "O Sp. Braga é um clube que conheço bem e que tenho muito carinho. O Sp. Braga é muito especial para mim”.

Andreia Norton repetiu as suas principais características: “Sou uma jogadora bastante explosiva com bola, gosto de ter bola e de jogar a número 10. Também gosto de fazer golos e espero fazer muitos no Sp. Braga”.

As arsenalistas, campeã em título, segue em terceiro lugar na liga desta temporada.