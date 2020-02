Inácio eliminado por equipa do quarto escalão

O Avaí, de Augusto Inácio, foi eliminado da Taça do Brasil logo na primeira eliminatória, ao ser derrotado por 2-0, em casa do Ferroviária, do quarto escalão.

Os golos foram apontados por Henan e Hygor Garcia Silva.

Desde a chegada de Inácio, o Avaí soma duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

A vida não está fácil para o técnico português, mas o diretor do clube da II Liga brasileiro já garantiu que a aposta em Inácio é para continuar.

“O nosso pensamento é dar continuidade, mas não estamos a avaliar apenas por este jogo. Isso ocorre desde o início da temporada, olhando o dia-a-dia”, disse Marquinhos Santos, à rádio CBN Diário.