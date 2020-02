Cristiano Ronaldo terá pedido para deixar a Juventus

Cristiano Ronaldo terá pedido a Jorge Mendes, seu agente, para lhe procurar uma saída da Juventus, de acordo com o jornal espanhol "ABC".

Segundo a referida fonte, o internacional português está descontente com a fraca qualidade de jogo e os resultados pouco satisfatórios da Juventus, que no fim de semana se deixou apanhar pelo Inter de Milão na liderança do campeonato italiano. Os "bianconeri" não têm sabido capitalizar o grande momento de forma de Ronaldo, que soma 17 golos nos últimos 13 jogos e marca há 10 jornadas da Serie A consecutivas.

Portanto, o avançado já terá pedido a Jorge Mendes que procure uma saída, para o verão. O agente já terá contactado vários clubes de topo da Europa, inclusive o Real Madrid, que teria rejeitado o regresso do melhor marcador da sua história. Também o Bayern Munique não está interessado em contratar Cristiano Ronaldo: recentemente, quando questionado sobre isso, o presidente do clube bávaro, Herbert Hainier, disse que Cristiano Ronaldo, de 35 anos, era "demasiado velho".

A verdade é que, mesmo com esta idade, as estatísticas de Ronaldo não empobreceram. Esta temporada, soma 23 golos em 28 jogos.