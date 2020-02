Chelsea confirma acordo para contratação de Ziyech

O Chelsea anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o Ajax para a contratação de Hakim Ziyech, para o próximo verão.

No site oficial, o clube inglês esclarece que falta apenas o acordo com o extremo internacional marroquino, de 26 anos. Ziyech ficará no Ajax até ao final da presente temporada.

O Ajax revelou, também no seu site oficial, que receberá 40 milhões de euros pela transferência de Ziyech. O preço do marroquino poderá ascender aos 44 milhões, dependendo do cumprimento de certos objetivos.

Ziyech joga no Ajax desde 2016, quando foi contratado ao Twente, por 11 milhões de euros. Esta temporada, leva oito golos e 21 assistências em 30 jogos.