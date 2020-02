Eutanásia. "Uma legislação feita à pressa é profundamente negativo"

“Sou firme defensor de que o tempo, nesta matéria, não é um elemento negativo, mas um elemento essencial para se perceber o que está em causa”, defende Fernando Medina na Renascença, quando instado a comentar os projetos sobre a eutanásia.

Na opinião do presidente da Câmara de Lisboa e comentador do programa As Três da Manhã, “uma legislação feita à pressa, sem uma consciência pública muito clara dos termos exatos do que está em causa é profundamente negativo”.

Além disso, Fernando Medina pede um debate “de elevação”. E sublinha: “nem aqueles que se opõem à eutanásia são insensíveis ao sofrimento numa fase terminal dos cidadãos, nem aqueles que são favoráveis são levianos perante a realidade da morte num contexto muito particular e muito específico”.