Ministra da Administração Pública diz que aumento de 0,3% está fechado

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública diz que o aumento de 0,3% na função pública é “um ponto fechado”, apesar da contestação dos sindicatos.

“O Governo pediu uma contraposta e está disponível para a analisar com todo o cuidado e para fazer o avanço que seja orçamentalmente possível e responsável. Há aqui caminho para se fazer”, assumiu Alexandra Leitão em entrevista à RTP, admitindo ir mais longe nas remunerações mais baixas e também nas férias.

O Executivo propôs sete euros de aumento na primeira reunião com os sindicatos mas, depois de ser confrontado com a possibilidade de receber uma proposta dos sindicatos de10 euros, a ministra não fechou a porta a essa possibilidade para os dois escalões mais baixos de remuneração.

Mas para os restantes trabalhadores o aumento de 0,3% é um valor fechado, mas em compensação existem outras “medidas transversais poderão ainda não estão completamente fechadas”, como por exemplo receber dias de férias.

A próxima reunião com os sindicatos da administração pública está marcada para a próxima segunda-feira.

A proposta do Governo é encontrar uma metodologia que permita fixar um referencial médio para crescimento dos salários a partir de um conjunto de indicadores como a produtividade, a inflação, o crescimento do emprego e a evolução do Produto Interno Bruto. Porém, a definição de um referencial tem sido criticada por sindicatos e empresas.