Filipe Martins não estranha interesse do Liverpool em Vinícius

Filipe Martins não estranha o alegado interesse do Liverpool em Carlos Vinícius. Na ótica do treinador que abriu a porta do futebol português ao avançado, quando um jogador se destaca num clube como o Benfica, é normal que os "tubarões" da Europa abram os cordões à bolsa.

Portanto, em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador do Real de Massamá, primeiro clube de Carlos Vinícius em Portugal, prevê que o ponta de lança brasileiro será protagonista de mais uma venda avultada.

"Quando se consegue ganhar notoriedade num clube com a dimensão do Benfica, é normal que os grandes clubes europeus metam os olhos. Acredito que, dentro em breve, sairá mais uma transferência milionária para os cofres do Benfica", destaca o técnico, atualmente sem clube.

Ascensão surpreende até quem o treinou

Carlos Vinícius é o melhor marcador do campeonato, com 14 golos, mais dois que Pizzi, companheiro de equipa no Benfica, e mais cinco que Paulinho, do Sporting de Braga. Até Filipe Martins está surpreendido:

"O talento e as características físicas fora do comum do Vinícius saltaram à vista desde o primeiro dia. Mas como é óbvio, or muito altas que as expectativas fossem, quando o recebemos, não posso esconder que esta ascensão meteórica até a mim me tem deixado um pouco surpreso. As coisas estão a acontecer demasiado rápido e num patamar já muito elevado, como é o caso do Benfica", assinala.



As provas estão dadas na Luz, contudo, o Liverpool é outro patamar. Klopp quererá um plantel "cada vez mais competente, tanto em qualidade, como em número". Nesse sentido, Filipe Martins acredita que Carlos Vinícius pode singrar no atual campeão europeu:

"Vejo o Carlos Vinícius a encaixar perfeitamente naquilo que Klopp pretende das suas equipas, que é profundidade e que é agressividade perante a baliza. Acho que o Carlos Vinícius tem todas as condições e todas as características para poder jogar no Liverpool."