​Benfica sem prazo para o regresso de Gabriel

Estão afastados os “cenários de maior gravidade” em relação à lesão ocular do jogador Gabriel, mas o Benfica não avança um prazo para o regresso do médio à competição.



O clube encarnado fez esta quarta-feira uma atualização do estado clínico do médio luso-brasileiro, que vai ficar afastado dos relvados nos próximos tempos.

As águias explicam, em comunicado, que “Gabriel apresentou as primeiras queixas, relacionadas com a visão, no dia seguinte ao Benfica-Famalicão, no Estádio da Luz, da Taça de Portugal”.

Foram realizados “todos os exames e testes recomendáveis”, que afastaram “cenários de maior gravidade”.

No entanto, os exames detetaram uma paralisia do sexto nervo craniano esquerdo – um nervo ocular – “com limitação da abdução, que condiciona dipoplia”.

“Trata-se de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição”, refere o comunicado do Benfica.

Gabriel vai continuar a apresentar-se diariamente para realizar trabalho específico “adequado” à sua condição. Fora dos relvados, o médio poderá manter a sua atividade normal do dia a dia, referem as águias.