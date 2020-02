Um espetáculo de marionetas com música de Elvis Presley? Sim, e não é para miúdos

Nem sempre um espetáculo de marionetas é para crianças. A nova proposta do Teatro de Marionetas A Tarumba é para os mais velhos. “Curtas de Papel, Osso e Fel” estreia esta quarta-feira no Teatro do Bairro, em Lisboa.

A mais recente criação da dupla Luís Vieira e Rute Ribeiro é inspirada no universo literário de escritores como o americano Edward Gorey conhecido pelo seu universo macabro ou de Mário-Henrique Leiria, autor do surrealismo português.

A condimentar “Curtas de Papel, Osso e Fel” está a música de cantores como Nick Cave, Elvis Presley ou Johnny Cash. Luís Vieira, que é um dos atores-manipuladores das marionetas, conta à Renascença que apresentam “histórias que falam de crimes, acidentes, paixão”. O encenador descreve a estética do espetáculo como “belo-horrível”.

Em cena até 16 de fevereiro no Teatro do Bairro, em Lisboa, “Curtas de Papel, Osso e Fel” parte do reportório escrito e musical que em comum têm as chamadas “morder balads”, diz Luis Vieira. São “baladas de morte que falam de morte e paixão, eram também canções usadas para despertar uma consciência moral e social sobre uma ideia de mal”, explica o criador que irá partilhar o palco com Rute Ribeiro. Ambos vão manipular marionetas criadas de propósito para este espetáculo.

Além de figuras de papel articuladas, “Curtas de Papel, Osso e Fel” inclui também imagens, sinais gráficos e panoramas que vão ajudar a contar estas histórias cheias de humor negro.

Com bilhetes a 10 euros, o espetáculo estará em cena de 12 a 16 de fevereiro, de quarta a sábado, às 21h30 e domingo às 17h00, no Teatro do Bairro.