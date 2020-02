A “carta de amor” de Wes Anderson aos jornalistas. Veja o trailer do novo filme

“The French Dispatch” é o nome do mais recente filme de Wes Anderson (ainda sem tradução para português) e uma "carta de amor aos jornalistas", inspirada no amor do realizador pela revista “New Yorker”.

Foi o próprio Anderson que, em setembro do ano passado, descreveu o seu próximo trabalho como “uma carta de amor aos jornalistas", que tem como pano de fundo "um jornal americano de uma cidade fictícia da França do século XX e que dá vida uma coleção de histórias publicadas na revista ‘The French Dispatch’”.

O primeiro “trailer” foi divulgado nesta quarta-feira.