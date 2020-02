Sporting abre porta de saída a Renan Ribeiro: conheça as exigências de Frederico Varandas

A saída de Renan Ribeiro parece um cenário cada vez mais perto de se tornar realidade. O brasileiro perdeu a titularidade para Luís Maximiano há dois meses, após lesão sofrida no adutor da coxa direita, e, face ao bom rendimento demonstrado pelo jovem formado nos leões, perdeu o estatuto de titular e deseja agora abandonar o clube.

Contudo, sabe Bola Branca, não há propostas para a saída de Renan do Sporting a título definitivo. As que existem são para empréstimos e o clube leonino não está interessado nessa hipótese. A insatisfação do guarda-redes brasileiro com a condição de suplente é vista como natural e o Sporting não fecha a porta à saída, mas só nas condições impostas por Frederico Varandas.

O seu empresário tem em carteira algumas propostas para cedência temporária, mas nenhuma para venda e muito menos atingindo os três milhões pretendidos pelo clube. Em Alvalade, aguarda-se por uma oferta concreta. Se for para venda e se atingir os números exigidos pelos leões, Renan Ribeiro, de 29 anos, sai já do Sporting. Caso contrário, tudo indica que no fim da época será uma inevitável realidade.

Neste momento, os mercados abertos são o russo, o norte-americano, o brasileiro e o japonês, pelo que a saída, a acontecer nas próximas semanas, teria de se realizar para um destes destinos. A confirmar-se esse cenário, o Sporting passaria a contar apenas com Luís Maximiano e com Diogo Sousa como guarda-redes da equipa principal e não teria hipótese de contratar um substituto, a menos que se trate de um jogador sem contrato atualmente.