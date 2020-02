Mathieu e Luiz Phellype são baixas no Sporting

Mahtieu, Luiz Phellype e Vietto são jogadores com que Jorge Silas não conta para o próximo jogo do Sporting, em Vila do Conde, com o Rio Ave. Os dois primeiros estão lesionados e Vietto cumpre castigo, depois de ter visto quinto amarelo da época, na I Liga, no jogo com o Portimonense.

O treinador deverá manter Luís Neto no 11 e substituir Mathieu, que marcou frente aos algarvios, por um jogador de outra posição, voltando a um esquema de quatro defesas, ao contrário do que aconteceu no início do encontro com o Portimonense.

Jovane Cabral é o principal candidato ao lugar de Vietto. O guarda-redes Hugo Cunha e o central João Silva foram chamados ao treino da equipa principal, esta quarta-feira. Dia em que Ristovski teve receção especial no relvado. O macedónio completa 28 anos.

O Rio Ave-Sporting, a contar para a 21.ª jornada da I Liga, está agendado para sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.