Bruno Fernandes vence um último prémio de melhor médio do campeonato

Bruno Fernandes foi eleito o melhor médio de janeiro, no campeonato.

O ex-jogador do Sporting superou a concorrência de Gabriel (10,37%), do Benfica, e de Palhinha (9,63%), do Sporting de Braga, numa votação levada a cabo junto dos treinadores principais da I Liga.

Bruno Fernandes rumou ao Manchester United durante o mercado de transferências, contudo, ainda teve tempo de ser totalista nos quatro jogos do Sporting em janeiro. Marcou dois golos, apesar de os leões só terem vencido metade deles - ganharam a Vitória de Setúbal (1-3) e Marítimo (1-0) e perderam com FC Porto (1-2) e Benfica (0-2).

O Sporting vendeu Bruno Fernandes, no final de janeiro, ao Manchester United, por 55 milhões de euros. O médio internacional português, de 25 anos, poderá, ainda, render mais 25 milhões aos cofres de Alvalade, consoante o cumprimento de determinados objetivos.