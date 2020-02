Benfica regressa ao Jamor

Quatro anos depois de ter vencido o Vitória de Guimarães na final da Taça de Portugal, o Benfica volta de novo ao palco da festa maior do futebol português, para ali defrontar o adversário que sair vencedor do desafio de logo à noite, a disputar no Estádio do Dragão entre o Futebol Clube do Porto e o Académico de Viseu.

Ultrapassado o Futebol Clube de Famalicão após dois jogos muito interessantes, os encarnados puderam assim respirar de alívio numa altura em que a sua equipa atravessa um período marcado por algumas dificuldades.

Tão verdade quanto a que nos leva a afirmar que nas meias-finais da Taça os famalicenses constituíram-se como a melhor equipa, exibindo futebol de muita qualidade, da qual são responsáveis os seus excelentes jogadores e o técnico João Pedro Sousa.

Depois dos jogos com o Belenenses, Famalicão, Futebol Clube do Porto e de novo Famalicão, os encarnados somam oito golos sofridos, facto estranho nesta temporada que deixa perceber algumas dificuldades por que tem passado, sobretudo o sector defensivo da equipa comandada por Bruno Lage.

Os compromissos que se seguem, jogos com o Sporting de Braga e Shakhtar Donetz, vão certamente permitir fazer uma avaliação mais abrangente das dificuldades que ficaram à vista no último mês no reduto mais recuado do Benfica. E, daí, partir para as novas perspetivas que se poderão abrir face ao calendário que o atual guia do campeonato ainda terá de cumprir.

Hoje, teremos a segunda meia-final, com os dragões a receberem o Académico de Viseu.

Depois do empate no Fontelo, a equipa de Sérgio Conceição parte como favorita para um jogo em que vai defrontar um clube da divisão secundária.

E, a confirmar-se esse favoritismo teremos um clássico que aconteceu pela última vez na época de 2003/2004, em que os encarnados venceram por 2-1, após prolongamento, sendo então seu treinador o espanhol José António Camacho.