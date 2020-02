Os quatro sonhos do Papa para a Amazónia

“Como não podemos negar que o joio se misturou com o trigo, pois os missionários nem sempre estiveram do lado dos oprimidos, deploro-o e mais uma vez ‘peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América’ e pelos crimes atrozes que se seguiram ao longo de toda a história da Amazónia.”

“Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida”, começa por dizer Francisco, afirmando que é necessário a Igreja, e a humanidade, indignarem-se perante os crimes e as injustiças que são cometidos naquele lugar.

“O objetivo é promover a Amazónia; isto, porém, não implica colonizá-la culturalmente, mas fazer de modo que ela própria tire fora o melhor de si mesma”, escreve Francisco, sublinhando que o Evangelho não pretende substituir, mas sim enriquecer a cultura local. “Convido os jovens da Amazónia, especialmente os indígenas, a ‘assumir as raízes, pois das raízes provém a força que fará crescer, florescer e frutificar’. Para quantos deles são batizados, incluem-se nestas raízes a história do povo de Israel e da Igreja até ao dia de hoje. Conhecê-las é uma fonte de alegria e sobretudo de esperança que inspira ações válidas e corajosas.”

“Não basta prestar atenção à preservação das espécies mais visíveis em risco de extinção. É crucial ter em conta que, ‘para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade inumerável de microorganismos. Algumas espécies pouco numerosas, que habitualmente nos passam despercebidas, desempenham uma função censória fundamental para estabelecer o equilíbrio dum lugar’. E isto facilmente se ignora na avaliação do impacto ambiental dos projetos económicos de indústrias extrativas, energéticas, madeireiras e outras que destroem e poluem. Além disso a água, que abunda na Amazónia, é um bem essencial para a sobrevivência humana, mas as fontes de poluição vão aumentando cada vez mais.”

O Papa dedica uma boa parte da sua exortação apostólica à questão ecológica, dando particular destaque às ameaças globais da destruição da Amazónia, incluindo as irremediáveis perdas para a humanidade que resultam da destruição e extinção de espécies, até as mais pequenas.

O Papa explica no texto da exortação que quer uma Igreja insculturada na Amazónia, em que as tradições locais, o Evangelho e a liturgia se possam enriquecer mutuamente.

Neste capítulo Francisco descarta a possibilidade de ordenar homens casados, como chegou a ser proposto no documento final do sínodo, bem como a clericalização das mulheres, e recorda aos missionários que o seu papel é partilhar o Evangelho e não impor culturas alheias.

Ao mesmo tempo, diz o Papa, a Igreja não pode ter vergonha de partilhar Jesus Cristo. “Perante tantas necessidades e angústias que clamam do coração da Amazónia, é possível responder a partir de organizações sociais, recursos técnicos, espaços de debate, programas políticos… e tudo isso pode fazer parte da solução. Mas, como cristãos, não renunciamos à proposta de fé que recebemos do Evangelho. Embora queiramos empenhar-nos lado a lado com todos, não nos envergonhamos de Jesus Cristo. Para quantos O encontraram, vivem na sua amizade e se identificam com a sua mensagem, é inevitável falar d’Ele e levar aos outros a sua proposta de vida nova”

“Este anúncio deve ressoar constantemente na Amazónia, expresso em muitas modalidades distintas. Sem este anúncio apaixonado, cada estrutura eclesial transformar-se-á em mais uma ONG e, assim, não responderemos ao pedido de Jesus Cristo”, escreve ainda Francisco.

O Papa apresenta assim a evangelização não como um direito dos missionários, mas dos próprios indígenas.

“O caminho continua e o trabalho missionário, se quiser desenvolver uma Igreja com rosto amazónico, precisa de crescer numa cultura do encontro rumo a uma ‘harmonia pluriforme’. Mas, para tornar possível esta encarnação da Igreja e do Evangelho, deve ressoar incessantemente o grande anúncio missionário”, diz ainda Francisco

Sem abordar diretamente a polémica que surgiu na altura do sínodo em torno de alegadas cerimónias pagãs no Vaticano, o Papa não deixa de criticar quem olha com desconfiança para as manifestações religiosas e culturais dos indígenas. “É possível receber, de alguma forma, um símbolo indígena sem o qualificar necessariamente como idolátrico. Um mito denso de sentido espiritual pode ser valorizado, sem continuar a considerá-lo um extravio pagão. Algumas festas religiosas contêm um significado sagrado e são espaços de reunião e fraternidade, embora se exija um lento processo de purificação e maturação.”

Neste sentido Francisco lamenta que não se tenha avançado quase nada desde o Concílio Vaticano II na inculturação litúrgica, que permite incluir certos aspetos das culturas locais nas celebrações católicas.

O Papa conclui a exortação apostólica “Querida Amazónia” com um apelo ao diálogo ecuménico e inter-religiosos e, apesar de reconhecer que a devoção mariana separa os católicos de outros cristãos, fecha o texto com uma longa oração a Nossa Senhora.