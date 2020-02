Bispo de Bragança-Miranda. "O capital não tem coração, mas a vida tem sempre sentido e valor"

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já se pronunciou contra a despenalização da eutanásia e nesse sentido apoia a realização de um referendo. Parece-lhe ser o melhor caminho, neste momento, para defender a vida no seu todo, desde o princípio até ao seu fim natural?

A atitude da Igreja não pode ser outra, se não estar na defesa e na promoção da dignidade da pessoa humana e, por isso, a favor total da vida. Aquilo que nós fazemos é colaborar com todas as iniciativas que estejam em curso para este fim, que é o cuidar da vida até ao fim do fim. E Portugal, que na sua constituição se apresenta como uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana, é chamado, e toda a gente de boa vontade, a cultivar a vida como o melhor dom, a coisa mais bela, até ao fim do fim. É essa a nossa atitude e continuará a ser.

A despenalização da eutanásia não é uma questão meramente religiosa. Mas que papel devem assumir os cristãos nesta matéria tão importante como é a vida?

Não é uma questão meramente religiosa, também é porque tudo o que tem a ver com a vida, tudo o que é humano é autenticamente cristão. Por isso, a atitude de todos os cristãos e de todas as pessoas de boa vontade é cultivar a vida e cuidar dela até ao fim do fim. E a nossa postura é que se aposte cada vez mais naqueles que têm essa responsabilidade, nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos, para que se viva com dignidade até ao fim do fim. E o viver com dignidade é viver sem dor naquilo que é a contingência da nossa vida humana, nas várias circunstâncias de doenças ou outras problemáticas que nos aconteçam ao longo da nossa história. Mas sempre o sim à vida como valor por excelência, o valor máximo e, por isso, inegociável, inviolável e nem sequer referendável. Mas no estado atual, todos os meios que se dispuserem para um debate e um diálogo sereno a favor da vida, e deixarmos de lado e denunciar tudo aquilo que sejam atentados à própria vida, é o nosso dever, a nossa missão.

Na sua opinião, quais os riscos sociais envolvidos em se permitir a eutanásia direta? Que portas se podem abrir, para a sociedade portuguesa, com a aprovação desta lei?

Eu penso que o ponto está mesmo aí, nas portas que se possam abrir, no sentido de banalizar o dom mais excelente e mais sagrado, podemos dizer, que é a própria vida. E em nada podemos ceder em tudo aquilo que é contra a vida e a dignidade da pessoa humana e cuidar bem dela, até ao fim do fim, e cuidarmos uns dos outros para que a vida tenha sempre sentido e se abra sempre à esperança, porque é um dom, não se compra, não se vende, não se pode fazer dela como bem queremos e nos apetece, mas cultivá-la com o máximo de dignidade de que formos capazes, até ao fim do fim.