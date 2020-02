Sérgio Conceição. “Queremos ser mais felizes do que no ano passado"

O treinador do FC Porto considera justo o triunfo e espera que os dragões possam ser felizes na final da Taça de Portugal.

“A vitória é justa, merecida, cabia-nos a nós assumir a responsabilidade em estar mais uma final, que era algo que a equipa queria muito. A seu tempo falaremos desse jogo, queremos ser mais felizes do que no ano passado”, referiu.

Sérgio Conceição reconhece que estes jogos de Taça contra equipas de escalões inferiores “são mais difíceis de preparar do que os outros”.

“Na Taça, inexplicavelmente os níveis de concentração não estão no máximo. De qualquer das maneiras, os jogadores estiveram bem e foram crescendo ao longo do jogo”, acrescentou.

Na flash interview, o técnico azul e branco comentou as sete alterações feitas em relação à última partida, contra o Benfica.

“Olhámos apenas para este jogo e pensei que tinha de ter jogadores com as caraterísticas dos que jogaram. Sabíamos que íamos estar muito tempo em ataque continuado e seria preciso procurar espaços onde não havia porque o Académico se apresentou num bloco mais baixo. Nakajima, Corona, Díaz, são jogadores que os descobrem e são fortes no um para um”, explicou.

O FC Porto derrotou o Académico Viseu por 3-0 e está na final da Taça de Portugal, contra o Benfica.