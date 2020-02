FC Porto eliminado na Youth League

O FC Porto foi eliminado nas grandes penalidades pelos austríacos do Salzburgo no play-off de acesso aos oitavos de final da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão júnior.

No Olival, a partida terminou empatada a uma bola, com golos de Affengruber, para os visitantes, e Fábio Vieira, para os dragões.

A partida foi decidida nos penaltis e aí os austríacos foram mais certeiros e ganharam por 7-6. O guarda-redes Francisco Meixedo esteve em destaque, ao defender duas grandes penalidades, mas também ao falhar a marcação do seu penalti.

Os dragões são os detentores do troféu.

O Benfica é agora a única equipa portuguesa que continua em prova e já está nos oitavos de final.