Passos Coelho pede "sobressalto cívico" contra forma "leviana" como querem aprovar a eutanásia

"Percebo bem que os peticionários estejam inconformados com a ligeireza com que o Parlamento se prepara para aprovar a eutanásia", refere Passos Coelho.

Passos defende que PSD deve "emitir opinião"

O antigo líder do PSD gostava ainda de ver o partido a assumir uma posição: "Não basta deixar à consciência de cada um", refere, considerando que "se um partido se alheia de emitir opinião, então nega a sua razão de ser e coloca sobre os seus representantes uma responsabilidade desproporcionada".

Na quinta-feira às 11h00, haverá reunião da bancada parlamentar do PSD, liderada pelo reeleito presidente Rui Rio, que já disse que voltará a haver liberdade de voto em todos os projetos votados no próximo dia 20.

Em declarações à Renascença, um dos vice-presidentes da bancada, Carlos Peixoto, admite que se o referendo "for a intenção da maioria dos deputados do grupo parlamentar, se for a intenção da direção do partido e como essa já foi a intenção do partido no congresso, obviamente, que se estas três condições se conjugarem, o PSD pode avançar com essa iniciativa".

Em 2018, quando a eutanásia foi pela primeira vez a votos na Assembleia da República e não houve uma maioria bastante para a legalizar, Pedro Passos Coelho assumiu, num artigo no Observador, a sua posição contra a lei. "Pode parecer inicialmente coisa pouca, mas a alteração legislativa pretendida mudaria radicalmente a nossa visão de sociedade", sustentou então.

Nesse artigo, alertava que a eutanásia poderia representar "uma demissão e uma desresponsabilização da sociedade na forma de ajudar os que sofrem" e admitia que não era "particular defensor da realização de referendos sobre este tipo de assuntos", que "apelam à maior ponderação e reflexão críticas, normalmente pouco consentâneas com os mecanismos do tipo de democracia direta como os referendos".