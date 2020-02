Eutanásia. Chega defende referendo porque última palavra “cabe aos portugueses”

O deputado único do Chega, André Ventura, defendeu, esta quarta-feira, a realização de um referendo sobre a despenalização daeutanásia justificando que a última palavra “cabe aos portugueses e não a um grupo de deputados”.

“Tendo em conta a existência de uma maioria parlamentar que se prepara para aprovar a referida despenalização, o Chega defende que, nesse caso, o tema deve ser alvo de debate público com recurso a um referendo, algo que, aliás, várias personalidades e instituições da sociedade portuguesa também já defenderam”, afirma o deputado.

Em comunicado enviado aos jornalistas, Ventura alega que “cabe aos portugueses, e não apenas a um grupo de deputados, ter a última palavra quanto a um tema tão importante e fraturante” como a despenalização da eutanásia.

O Chega refere ser igualmente importante “conhecer a posição do senhor Presidente da República” sobre esta matéria. Indicando que, “quando era líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa foi a favor da realização do referendo para a despenalização da interrupção voluntária da gravidez”. Ventura diz esperar que o chefe de Estado “siga a mesma conduta”.

Como “representante de todos os portugueses”, o Presidente da República “deve exigir que a sua opinião seja, não só ouvida, como respeitada”, advoga o líder do Chega.