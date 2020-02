Projeto "Voluntariado nas Escolas" chega a 90 alunos de Évora. "É muito gratificante"

Ao longo de 10 sessões teórico-práticas, os alunos são convidados a fazer um percurso que pretende sensibilizá-los para esta temática, contando, para o efeito, com o testemunho de voluntários e de dirigentes de organizações locais que promovem o voluntariado.

Para sensibilizar e incentivar os alunos para a concretização de atividades de voluntariado, a Fundação Eugénio de Almeida (FEA) tem no terreno o projeto “Voluntariado nas Escolas”. Delineado pela equipa técnica do Programa de Voluntariado da FEA, o projeto, que quer capacitar os alunos da região, está em curso neste ano letivo.

Por outro lado, acrescenta este responsável, “a prática de voluntariado nos jovens permite reforçar o seu sentido de pertença à comunidade, o seu sentido de empatia para com o outro, desenvolver diversas competências sociais, reforçar as relações interpessoais, participar ativamente na minimização de problemas sociais e proporcionar sentimentos positivos e de satisfação que resultam em jovens cidadãos mais felizes”.

Desde a primeira hora que esta iniciativa conta com um forte empenho, também, de muitos docentes, para além de um conjunto de voluntários-mentores, que com formação adequada, competências, experiência e paixão pela prática de voluntariado, estão a apoiar os alunos no desenvolvimento dos seus projetos.

“Estamos muito satisfeitos com os primeiros resultados desta iniciativa piloto sendo muito gratificante o contacto diário com estes jovens, observando seu interesse, energia e motivação para a ação”, assegura Nazaré de Jesus.

A técnica do programa de voluntariado da FEA confirma o “ótimo 'feedback' dos alunos, dos professores e dos voluntários envolvidos, estando a ser desenvolvidas algumas iniciativas surpreendentes que os alunos vão colocar em prática muito em breve.”

Iniciativas que vão ser apresentadas, partilhando resultados e impacto, num encontro a realizar a 18 de março, “com todos os participantes e a comunidade, para podermos premiar os melhores projetos”, acrescenta Nazaré de Jesus.