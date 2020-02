Eutanásia sem cuidados paliativos "é inverter as responsabilidades da sociedade"

É essencial implementar uma verdadeira rede de cuidados paliativos no país, defende um dos diretores do Observatório Português de Cuidados Paliativos. Convidado no programa As Três da Manhã, Manuel Luís Capelas diz que aprovar a eutanásia antes de reforçar aqueles cuidados é inverter as responsabilidades da sociedade.

“Darmos a estas pessoas a hipótese de, pura e simplesmente, terem como solução pedir a eliminação da sua vida, é invertermos os papéis e invertermos as nossas responsabilidades enquanto sociedade”, afirma.

A realidade dos cuidados paliativos está muito longe daquilo que foi definido pela Assembleia da República e que foi considerado uma prioridade pelos três últimos governos: a criação de uma rede nacional de apoio a doentes que precisam destes cuidados, lembra Luís Capelas.

“Só um terço das equipas tem um profissional a 100%, um médico; temos zonas do país que estão completamente desprovidas de uma resposta integrada – por exemplo, Leiria continua só com uma equipa no hospital, Viana do Castelo tem uma equipa no hospital e a mesma equipa vai à comunidade. Ou seja, temos assimetrias regionais, uma falta imensa de médicos, temos uma falta de milhares de enfermeiros para cumprir os requisitos que a própria administração criou”, aponta.

O responsável do Observatório de Cuidados Paliativos dá o seu próprio exemplo: “vivo numa zona de Lisboa que, por 100 metros, não tenho acesso a cuidados paliativos em casa. Bastava viver na rua ao lado”.