Cavaco defende referendo porque “eutanásia é a decisão mais grave” que o Parlamento pode tomar

O debate dos projetos de lei para a legalização da eutanásia está marcado para dia 20. Em maio de 2018, a medida foi recusada por apenas cinco votos de diferença, mas desde logo o Bloco de Esquerda anunciou que voltaria a tentar na nova legislatura. Além do projeto de lei do Bloco, há projetos do PS, PEV e PAN e o Iniciativa Liberal também anunciou que terá projeto de lei nesse sentido, como, aliás, fazia parte do seu programa eleitoral.

“Os deputados não podem tratar com leviandade o bem mais precioso de cada indivíduo, a VIDA. Não procurem enganar os portugueses dizendo que é uma questão de consciência. É sim, um retrocesso no nosso sistema de valores”, afirma o ex-Presidente, que adianta mesmo que se o referendo for recusado “os portugueses que defendem o primado da vida humana devem registar o nome daqueles que, na Assembleia da República, votaram a favor da eutanásia” porque “para o futuro, é importante não esquecer quem são os responsáveis por tão grave erro moral”.

“Considero a legalização da eutanásia a decisão mais grave para o futuro da nossa sociedade que a Assembleia da República pode tomar. É abrir uma porta a abusos na questão da vida ou da morte de consequências assustadoras”, diz Cavaco Silva, que aponta diretamente aos deputados em vésperas de uma reunião do grupo parlamentar do PSD, onde o assunto deverá ser discutido.

“Nos pouquíssimos países do mundo em que a eutanásia é legal têm vindo a aumentar as denúncias da prática da morte sem o consentimento explícito da própria pessoa”, afirma Cavaco, para quem “não há razão que justifique que alguns partidos queiram forçar Portugal a ir contra a situação vigente na quase totalidade dos países do mundo e legalizar a eutanásia”.

Por tudo isto, o ex-Presidente defende que “o mínimo que a Assembleia da República deve fazer é perguntar diretamente aos portugueses, através de um referendo, se concordam ou não que continue a ser um crime um médico provocar a morte de outra pessoa”.

“Estando em causa a questão da vida ou da morte, apelo a todos a que lutem para que a Assembleia da República ouça a voz do Povo através da realização de um referendo. É uma decisão tão grave que deve ser amplamente discutida e explicada antes de ser decidida”, conclui Cavaco Silva.

A proposta de um referendo à legalização da eutanásia está a ser promovida pela Federação Portuguesa pela Vida. O objetivo é recolher 60 mil assinaturas para propor ao Parlamento um referendo de iniciativa popular. Uma vez conseguidas as assinaturas, essas só forçam o Parlamento a discutir a proposta, ou seja, para que o referendo se realize é preciso que seja aprovado no Parlamento e a pergunta a fazer seja aprovada pelo Tribunal Constitucional.

Nenhum partido, por enquanto, se comprometeu com a aprovação do referendo, mas, no fim-de-semana passado, o Congresso do PSD aprovou uma moção que vincula o partido e o seu grupo parlamentar à defesa do referendo. Quanto às propostas de lei que vão a discussão no dia 20, o PSD dará “liberdade total” de voto aos seus deputados, como anunciou o presidente do partido, Rui Rio, logo no dia em que o debate foi marcado.

Rui Rio, que é também líder parlamentar, é favorável à legalização da eutanásia, sendo mesmo um dos subscritores do manifesto de 2016, que deu início ao processo legislativo que culminou com a rejeição da eutanásia em maio de 2018. Segundo informações recolhidas pela Renascença, o atual grupo parlamentar do PSD será maioritariamente contra, havendo cerca de um terço dos deputados que poderá votar a favor ou que ainda estão indecisos.

Este será um dos assuntos desta quinta-feira do grupo parlamentar, que em princípio será a única antes do debate de dia 20.