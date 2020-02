Castro Verde. Colisão faz dois mortos e quatro feridos

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida esta quarta-feira perto de Castro Verde, no distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

A colisão ocorreu na Estrada Nacional (EN) 2, junto a um nó de acesso ao Itinerário Principal (IP) 2, perto da vila de Castro Verde, e o alerta às autoridades foi dado por volta das 13h00, indicou a fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), os quatro feridos, dois considerados graves e outros dois ligeiros, foram transportados para as urgências do hospital de Beja.

De acordo com a fonte da GNR, num dos veículos seguiam cinco pessoas: as duas vítimas mortais, duas mulheres de 53 e 69 anos, os dois feridos graves e um ferido ligeiro, cujas idades e sexos a guarda ainda desconhece.

No outro veículo seguia o outro ferido ligeiro, um homem, cuja idade a GNR também disse desconhecer por enquanto.

As causas da colisão estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Beja da GNR.

As operações de socorro envolveram 33 operacionais apoiados por 15 veículos dos bombeiros de Castro Verde, Aljustrel e Ourique e da GNR, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi ativado, mas não chegou a fazer transporte de qualquer vítima, referiu a fonte do CDOS.

[atualizado às 15h50]