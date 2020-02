​Uma das maiores tartarugas que viveram na Terra tinha carapaça com "chifres"

Segundo os especialistas, a tartaruga 'Stupendemys geographicus' pesaria 1,1 toneladas, quase 100 vezes mais do que a tartaruga-de-cabeça-grande-do-Amazonas, a espécie mais próxima que pode ser encontrada no Equador, na Colômbia, no Brasil e na Venezuela.

Uma das maiores tartarugas que viveram na Terra, há cinco a dez milhões de anos, tinha uma carapaça com "chifres" no caso dos machos, que podia atingir quase três metros de comprimento.

Ao contrário da carapaça das fêmeas, a dos machos ostentava junto à cabeça duas saliências que se assemelham a chifres, um dimorfismo sexual descrito pela primeira vez para um dos maiores grupos de tartarugas.

"A carapaça de alguns dos espécimes chegava quase aos três metros, tornando a 'Stupendemys' numa das maiores tartarugas, senão a maior, que alguma vez existiram", afirmou, citado em comunicado pela universidade suíça de Zurique, o coordenador da investigação, Marcelo Sánchez, que dirige o Instituto Paleontológico e Museu da instituição.

Apesar do seu tamanho, esta tartaruga terá tido como predador o 'Purussauro', uma espécie de réptil que viveu no mesmo período e que era semelhante ao jacaré e ao caimão, deduziram os peritos, com base nas marcas de mordidelas encontradas nas carapaças fossilizadas.

A análise dos fósseis descobertos na Venezuela e na Colômbia, e também no Brasil, levou os autores do estudo a concluírem que a tartaruga terá habitado uma área geográfica mais extensa do que se pensava anteriormente, equivalente a toda a atual região nordeste da América do Sul.