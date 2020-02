Primeiro caso de coronavírus em Londres

Veja também:

O primeiro caso de coronavírus (Covid-19) na cidade Londres foi confirmado esta quarta-feira, avança a estação de televisão Sky News.

Com este caso de Londres, aumenta para nove o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Reino Unido.

O paciente agora confirmado como tendo o Covid-19 está a ser tratado no hospital Guy's and St Thomas, no sul no Londres, adianta a Sky News.

Esta quarta-feira, foi divulgada uma declaração do homem de negócios que foi o primeiro caso de coronavírus no Reino Unido.

Steve Walsh, de 53 anos, recebeu alta hospitalar e diz-se "feliz por estar de volta a casa", depois de semanas de isolamento e tratamento.



Steve Walsh contraiu o Covid-19 durante uma viagem de negócios a Singapura e está relacionado com outras cinco pessoas que ficaram doentes no Reino Unido.