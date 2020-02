Coronavírus. Número de mortos sobe para 1.113

As autoridades chinesas acrescentaram ainda que 451.462 pacientes foram acompanhados por terem tido contacto próximo com os infetados, dos quais 185.037 ainda estão sob observação.

O número de infetados com o novo coronavírus a bordo do cruzeiro “Diamond Princess” subiu para 174, segundo informações avançadas pelo Governo japonês, que mantém os passageiros e tripulantes em quarentena no barco atracado ao largo do país.

Há mais de uma semana que cerca de 3.600 pessoas estão em quarentena a bordo do navio por decisão do Governo japonês que pretende assim evitar novas infeções no país.

A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência de ministros da Saúde dos países da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde enviou uma equipa de especialistas para a China para acompanhar a evolução.

A OMS estima que uma vacina contra o Covid-19 detetado na China deve demorar cerca de um ano e meio a ser desenvolvida.

“A primeira vacina poderá estar pronta em 18 meses. Agora temos de nos preparar para usar as armas que temos ao nosso alcance para lutar contra este vírus”, declarou o diretor-geral da OMS numa conferência de imprensa em Genebra.