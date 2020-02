Alex Botelho estável após acidente na prova de ondas gigantes na Nazaré

O surfista português Alex Botelho está "estável e recuperado" depois do acidente que sofreu durante o Nazaré Challenge, prova de ondas gigantes que decorreu, esta terça-feira, na Praia do Norte, segundo indicou à Lusa fonte oficial da organização.

"O Alex está estável e recuperado, e foi encaminhado para o hospital. Felizmente, a operação de resgate foi um sucesso", afirmou fonte da Liga Mundial de Surf, especificando que o surfista algarvio "recuperou os sentidos ainda na areia e está a caminho do hospital".

Foi quase no final do campeonato de ondas gigantes que começou esta manhã no 'canhão' da Nazaré que se deu o acidente, com a mota de água em que estava Alex Botelho a ser apanhada por uma onda enorme e o surfista a ficar inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado.

"Sabemos que é um risco desta prova e é por isso que todos os meios possíveis estão preparados para socorrer o mais rapidamente possível os atletas", sublinhou a fonte da Liga Mundial de Surf.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao Nazaré Tow Surfing Challenge, levando mesmo a organização a interromper a prova a cerca de dez minutos do seu fim.