Trincão melhor jogador da Liga em janeiro

Francisco Trincão é o melhor jogador do mês de janeiro na I Liga. A votação é do Sindicato de Jogadores.

O jovem avançado do Sp. Braga superou Franco Cervi, do Benfica, e Jesús Corona, do FC Porto.

Já dois golos e uma assistência no percurso 100% vitorioso dos arsenalistas no campeonato deram a Ricardo Horta o título de melhor avançado no mês de janeiro.

O internacional português, com quase 27% dos votos, superou a concorrência de Carlos Vinícius, do Benfica, e do companheiro de equipa Paulinho, terceiro na hierarquia revelada pela Liga Portugal.

Quem já não anda por cá mas que foi eleito o melhor médio do campeonato em janeiro é Bruno Fernandes. O ex-capitão do Sporting, entretanto transferido para o Manchester United, foi totalista nos quatro jogos dos leões no período em questão, tendo apontado dois golos.

O internacional português superou assim a concorrência de Gabriel (Benfica), e de João Palhinha (Braga), que fechou o pódio.