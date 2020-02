Ricardo Horta eleito melhor avançado do campeonato em janeiro

Ricardo Horta foi eleito, pelos treinadores principais do campeonato, o melhor avançado de janeiro.

O extremo do Sporting de Braga, de 25 anos, disputou quatro jogos, no período em causa, tendo marcado dois golos e feito uma assistência. Horta contribuiu para o pleno de vitórias do Braga sobre Belenenses SAD (1-7), Tondela (2-1), FC Porto (1-2) e Moreirense (1-2).

O mês de janeiro coincidiu com a entrada de Rúben Amorim no comando técnico do Braga, em substituição de Ricardo Sá Pinto. Sob o comando do antigo internacional português, os minhotos somam sete vitórias em oito jogos e conquistaram a Taça da Liga.

