Académico de Viseu quer dedicar presença no Jamor ao presidente

O estado clínico do presidente do Académico de Viseu, António Albino, continua a inspirar muitas preocupações. O dirigente não estará, esta noite, no Estádio do Dragão para assistir ao jogo da 2.ª mão das meias-finais Taça de Portugal, com o FC Porto, e o desejo dos viseenses é que António Albino esteja no Jamor, a apoiar o clube.

"A minha maior alegria não será passar à final da Taça de Portugal, mas sim que o presidente possa estar presente nela. Essa seria a minha maior alegria, até porque já está há muito tempo internado. Seria a minha maior alegria, a de todos os viseenses e a de todos os académicos, porque ele merece, visto que tem feito tudo por este clube. Merecia estar hoje na meia-final e na final também", diz Ramiro Sobras, diretor geral da SAD do Académico de Viseu, em entrevista a Bola Branca.



O dirigente lamenta os moldes em que se disputa, atualmente, esta fase da competição. Se tudo se decidisse num jogo, Ramiro Sobral acredita que o Académico estaria "a fazer ainda mais história". Ramiro Sobral está confiante no apuramento, mesmo tendo o FC Porto pela frente: "Será marcante para eles todos e merecem, porque são um grupo de trabalho fantástico".

"Não estamos a sonhar, estamos bem acordados", sublinha o diretor geral, satisfeito com os proveitos financeiros para os clubes na prova rainha do futebol português. "A Taça de Portugal já começa a ser uma prova que para os clubes ditos não grandes é apetecível", explica.

Sobre o jogo, espera "uma excelente prestação no Dragão" e lembra que há fatores que podem desequilibrar e o "principal vai ser a ansiedade que os jogadores possam ter ou não".

"Vão dar tudo e, se marcarem, vão fazer com que a passagem, em vez de um sonho, se torne realidade", remata o diretor geral do emblema beirão.



O jogo da 1.ª mão, no Fontelo, terminou com empate a um, o que confere vantagem ao FC Porto na eliminatória. O segundo é esta noite, às 20h45, no Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.