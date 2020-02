A taça de Vlachodimos

Vlachodimos foi o melhor em campo na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre Famalicão e Benfica, e é hoje titular nas manchetes dos desportivos.

"Nas taças é uma Odyssea", lê-se na manchete do jornal "O Jogo", num trocadilho com o nome do internacional grego, Odysseas Vlachodimos. Guarda-redes encaminhou águias para o Jamor, apesar do que chegou a ser uma massacre.

O jogo terminou com empate a um, mas o Benfica beneficiou da vitória na 1.ª mão, por 3-2. "Odyssea para o Jamor", titula o "Record". Vlachodimos decisivo. "Taça do sofrimento", escreve "A Bola".

Hoje fica definido o outro finalista. O FC Porto recebe o Académico de Viseu, às 20h45, depois de na semana passada, no Fontelo, se ter registado um empate a um. As declarações de Sérgio Conceição, na conferência de antevisão da partida, centraram-se no clássico de sábado. O Porto bateu o Benfica (3-2) e o treinador considera que foi um "vitória sem espinhas".

Casillas avança com candidatura à Real Federação Espanhola de Futebol e os três desportivos chamam o tema à primeira página. O chumbo da assembleia de destituição no Sporting também é tema transversal.

"O Jogo" revela que Renan quer sair já de Alvalade. Rússia, Japão, Brasil e Estados Unidos são as hipóteses para o guarda-redes brasileiro do Sporting.